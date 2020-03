In der besten Basketball-Liga der Welt überlegt man, wie man den Fans auch in Krisenzeiten weiter Sport bieten kann.

Wie überall in der Sportwelt ruht auch in der NBA der Spielbetrieb wegen der Corona-Krise. Bei den Liga-Verantwortlichen gibt es nun Überlegungen, wie man den Fans in diesen schwierigen Zeiten doch noch Sport bieten kann.

Wie NBA-Commissioner Adam Silver bei ESPN sagte, gebe es derzeit Gespräche, ob eine Gruppe von Spielern beispielsweise für «eine gigantische Spendenaktion» antreten könne. Hierfür würde ein Protokoll erstellt werden, durch das bestimmte Profis auf den Coronavirus getestet und isoliert werden, um somit ein Spiel austragen zu können.

«Die Menschen hängen zuhause fest und ich denke, dass sie Ablenkung brauchen. Sie müssen unterhalten werden», so Silver weiter. Prognosen, wann in der NBA wieder regulär gespielt werden kann, will der 57-Jährige derweil nicht machen. Aber Silver bleibt zuversichtlich: «Ich bin von Natur aus optimistisch und ich will daran glauben, dass wir in der Lage sind, zumindest einige Teile dieser Saison zu retten.»