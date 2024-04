Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Machte sich neue Freunde in Kalifornien Boban Marjanovic. imago images/Zuma Wire

Boban Marjanovic hat den Fans der Los Angeles Clippers in der NBA eine grosse Freude bereitet – und das ganz unabhängig vom Spielstand.

Der Center der Houston Rockets wusste am Sonntag während des letzten Spiels der Regular Season offensichtlich von einer besonderen Aktion. Die Fans in der Arena in Los Angeles erhalten dabei wegen einer Partnerschaft gratis Chicken-Sandwiches, wenn ein gegnerischer Profi im 4. Viertel 2 Freiwürfe nacheinander vergibt.

2,24-m-Hüne Marjanovic machte sich daraus einen Spass. 4:44 Minuten vor dem Ende verwarf der Serbe beim Stand von 105:97 zunächst den 1. Freiwurf und interagierte anschliessend eifrig mit dem Publikum. Als Marjanovic den 2. Freiwurf deutlich zu weit links ansetzte und deshalb klar verfehlte, erhob er den Zeigefinger und liess sich feiern.

Die Rockets gewannen das Spiel am Ende mit 116:105. Sowohl für die Texaner, für die der Playoff-Zug bereits abgefahren war, als auch für die in der Western Conference viertplatzierten Clippers war es eine Kehraus-Partie.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: News aus der NBA und NHL Capelas Hawks mit Klatsche zum Abschluss 15.04.2024