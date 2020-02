Mega-Deal in der NBA

Die Zeit von Clint Capela bei den Houston Rockets ist vorbei. 48 Stunden vor Ende der Trade-Deadline in der NBA meldeten amerikanische Medien übereinstimmend, dass die Rockets einen Abnehmer für den Genfer Center gefunden hatten. So wechselt Capela per sofort zu den Atlanta Hawks. Von den Klubs liegt noch keine offizielle Bestätigung vor.

Wechsel in Tabellenkeller

Der 25-Jährige soll der neuen Franchise zum Aufschwung verhelfen. Die Hawks stehen mit nur 13 Siegen aus bislang 51 Partien am Ende der Eastern Conference. Bislang holte Capela im Schnitt 13,9 Punkte pro Spiel.

Laut den Rockets sei sein mit 90 Millionen Franken dotierter Fünfjahres-Vertrag ausschlaggebend gewesen, dass der Schweizer abgegeben wurde. Capela befand sich im 2. Jahr dieses Vertrags, der den Rockets zu teuer wurde.

12 Spieler und 4 Teams involviert

In den Deal sind 4 Teams, 12 Spieler und 2 Draft-Picks involviert. Houston erhält neu die Dienste von Robert Covington und Jordan Bell von den Minnesota Timberwolves. Auch die Denver Nuggets sind Teil des Mega-Tausches.