Elfic Fribourg unterliegt Nyon in der Verlängerung von Spiel 4 mit 63:66, nun kommt es zu einer «Belle» in Freiburg.

Elfic flattern die Nerven: Niederlage in Nyon in Spiel 4

53:41 führte Elfic Fribourg im 4. Finalspiel der Best-of-5-Serie nur 4:36 Minuten vor Schluss. Alles deutete auf den 6. Meistertitel der Freiburgerinnen in Serie hin. Doch die Gastgeberinnen aus Nyon steckten nicht auf und glichen die Partie 20 Sekunden vor Ende des 4. Viertels zum 53:53 aus.

Somit musste die Verlängerung über den Sieg entscheiden. Diese gestaltete sich ausgeglichen, beide Teams konnten regelmässig punkten und zwischenzeitlich in Führung gehen. Spielentscheidend waren Ana Rodrigues' Freiwürfe zum 65:63 nur 9 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung.

01:02 Video Rodrigues macht die Wende perfekt Aus Sport-Clip vom 24.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Klare Verhältnisse über weite Strecken

Nach einem ausgeglichenen Startviertel (13:11) waren die Freiburgerinnen zu Beginn des 2. Viertels auf 21:11 davongezogen. Im 3. Viertel gelang Nyon beinahe das Comeback, die Waadtländerinnen kamen auf 30:31 heran, ehe Freiburg wiederum für scheinbar klare Verhältnisse sorgte und auf 53:41 davonzog. Doch dann folgte das unglaubliche Comeback Nyons.

Damit kommt es am Sonntag um 16:00 Uhr (live im SRF-Stream) zu einer «Belle» in Freiburg. Für Elfic Fribourg, das bis zum 2:0 in der Finalserie kein einziges Spiel verloren hatte, steht die gesamte Saison auf dem Spiel.