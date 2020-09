Im Final der Eastern Conference in der NBA ist Miami mit einem 112:109-Sieg gegen Boston 3:1 in Führung gegangen.

Legende: War in Spiel 4 nicht zu bremsen Tyler Herro. Keystone

Die Miami Heat brauchen noch einen Sieg, um erstmals seit 6 Jahren in die Finalserie der NBA einzuziehen. Tyler Herro trumpfte beim knappen 112:109-Sieg gegen die Boston Celtics auf.

Dem 20-jährigen Rookie gelang mit 37 Punkten ein Rekord. Bisher konnte kein Neuling in einem Conference-Final so viele Punkte erzielen. Überhaupt waren nur einmal einem 20-Jährigen noch mehr Punkte in einem Playoff-Spiel gelungen: Magic Johnson schaffte 1980 sogar 42 Zähler für die Los Angeles Lakers.

Butler mit der Entscheidung

Die Partie verlief bis zuletzt spannend. Für die Entscheidung sorgte in der Schlussphase Miamis Star Jimmy Butler mit verwandelten Freiwürfen.

Im Westen duellieren sich die Los Angeles Lakers und die Denver Nuggets um das 2. Final-Ticket. Die Lakers führen in der Serie mit 2:1