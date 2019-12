Dank eines überragenden Russell Westbrooks (40 Punkte) triumphierten die Houston Rockets in der NBA auswärts gegen die Los Angeles Clippers mit 122:117. Clint Capela hatte einen nicht geringen Anteil am Erfolg von Houston, das mit dem 19. Saisonsieg den in der Western Conference zweitklassierten Clippers auf den Fersen bleibt.

17-Punkte-Rückstand aufgeholt

Der Genfer Center verzeichnete 16 Punkte, wobei er 8 seiner 9 Würfe versenkte und auf eine Trefferquote von fast 89 Prozent kam. Dazu holte Capela 8 Rebounds herunter. Der Waadtländer Thabo Sefolosha war bei den Rockets, die zwischenzeitlich mit 17 Punkten in Rückstand lagen, überzählig.

Topduell geht an Milwaukee

Im NBA-Spitzenspiel gewannen die Milwaukee Bucks (Leader im Osten) zuhause gegen die L.A. Lakers (Leader im Westen) 111:104. Beim Gastgeber überzeugte Giannis Antetokounmpo mit 34 Punkten und 11 Rebounds.

Bei den Lakers, die die 2. Niederlage in Folge kassierten, war Anthony Davis mit 36 Punkten der Topskorer. LeBron James gelang ein Triple-Double mit 21 Punkten, 12 Rebounds und 11 Assists.

Resultate Übersicht NBA

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachrichten, 20.12.2019, 08:30 Uhr