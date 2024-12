Legende: Seine 56 Punkte reichten nicht Nikola Jokic. Keystone/JOHN MCDONNELL

Ohne den am linken Knöchel verletzten Westschweizer Kyshawn George haben die Washington Wizards, das schlechteste Team in der NBA, nach zuletzt 16 Niederlagen in Serie endlich wieder einmal gewonnen. Die Wizards schlugen die Denver Nuggets zu Hause mit 122:113. Es war für die Mannschaft aus der US-Hauptstadt erst der 3. Erfolg im 21. Saisonspiel. Letztmals hatten die Wizards am 30. Oktober eine Partie gewonnen.

Jokic verbessert seinen Bestwert

Jordan Poole war mit 39 Punkten (9 erfolgreiche Dreipunktewürfe) bester Werfer beim Team aus Washington. Damit erzielte er jedoch 17 Punkte weniger als auf der Gegenseite Nikola Jokic. Der serbische Liga-MVP der Saisons 2020/21, 2021, 22 und 2023/24 erzielte mit 56 Zählern so viele Zähler wie noch nie in seiner Karriere.

Daneben sicherte sich Jokic 16 Rebounds und sammelte 8 Assists. Zuvor waren 50 Punkte aus dem Spiel am 6. Februar 2021 gegen die Sacramento Kings der Topwert für Jokic gewesen.

