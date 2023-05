Griner wird bei Comeback in WNBA gefeiert

Nach Inhaftierung in Russland

Legende: Genoss das Bad in der Menge Brittney Griner. Keystone/AP/ASHLEY LANDIS

Mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris als Stargast hat Brittney Griner ihr Comeback in der Profi-Liga WNBA gegeben. Die lange in Russland inhaftierte Basketballerin wurde beim Saisonauftakt zwischen ihren Phoenix Mercury und den Los Angeles Sparks am Freitagabend (Ortszeit) von den Fans beider Teams lautstark gefeiert.

Die Liebe der Fans war aussergewöhnlich.

Selbst bei ihren ersten Treffern für die Gäste gab es lauten Jubel. Vizepräsidentin Harris war vor der Partie auf den Platz gekommen, im Publikum bei der 71:94-Niederlage der Mercury waren Tennis-Legende Billie Jean King und der ehemalige Lakers-Star Magic Johnson.

Erster Ernstkampf seit 579 Tagen

«Die Liebe der Fans war aussergewöhnlich», sagte Griner im Anschluss. Trotz ihrer 18 Punkte, 6 Rebounds und 4 Blocks war sie nicht zufrieden. Zum Besuch von Harris sagte Griner: «Das war grossartig. Es war schön, mit ihr von Angesicht zu Angesicht reden und sich bedanken zu können.»

Audio Archiv: Der Fall der US-Basketballerin Brittney Griner 04:17 min, aus Rendez-vous vom 26.07.2022. Bild: Keystone-SDA abspielen. Laufzeit 4 Minuten 17 Sekunden.

Wegen der 10 Monate in russischer Haft hatte Griner die komplette vergangene Saison verpasst. Die Partie am Freitag war ihr erstes WNBA-Spiel seit 579 Tagen.