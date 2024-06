Kyshawn George: Der nächste Schweizer Stern am NBA-Himmel?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Liebäugelt mit einer grossen NBA-Karriere Kyshawn George. IMAGO / Sipa USA

Nach einem Waadtländer und einem Genfer nun auch ein Walliser? Kyshawn George wird in der Nacht auf Donnerstag aller Voraussicht nach als 3. Schweizer Spieler von einem NBA-Team engagiert. Vor ihm haben den Sprung in die beste Basketball-Liga der Welt nur Thabo Sefolosha (40) und Clint Capela (30) geschafft.

George spielte die abgelaufene Saison bei den Miami Hurricanes auf College-Stufe. Der 20-Jährige brillierte dabei vor allem mit seiner Dreierquote von über 40 Prozent.

Eine Reise durch die USA

Die Buchmacher prognostizieren, dass der 2,03-Meter-Mann beim NBA-Draft in New York den ersten 20 ausgewählten Spielern angehören wird. In den letzten Wochen konnte der Sohn der einstigen Chablais-Legende Deon George seine Klasse bei verschiedenen Klubs vorführen.

Diese Eigenwerbung trieben ihn nach Los Angeles, Portland, Toronto, Washington, Orlando, Milwaukee oder auch Salt Lake City. «Meine Stärken sind meine Grösse, mein Dribbling, meine Verteidigung und meine Vielseitigkeit», so George selbstsicher. «Ich kann überall spielen.»