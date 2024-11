Nach vier Niederlagen hintereinander finden die Hawks zum Siegen zurück. In New Orleans gewinnt Atlanta mit 126:111.

Legende: Schönen Dunk auch! Bei den Pelicans abgeschoben, skorte Dyson Daniels bei seiner Rückkehr nach New Orleans wacker. Reuters/Stephen Lew

Der Schweizer Clint Capela spielte beim 126:111-Sieg der Hawks bei den Pelicans etwas weniger als in den letzten sechs Spielen, überzeugte aber jeweils, wenn er auf das Feld durfte. Capela zeigte sich in der Defensive stark und reüssierte vorne bei vier seiner fünf Würfe (8 Punkte) und kam am Ende auf eine Plus-27-Bilanz.

Ausgerechnet Daniels und Nance

Im Mittelpunkt standen indessen Capelas Teamkollegen Dyson Daniels (16 Punkte) und Larry Nance (14 Punkte). Beide sind vor der Saison von den New Orleans Pelicans zu den Atlanta Hawks abgeschoben worden. Die Genugtuung, gegen das ehemalige Team, das sie nicht mehr wollte, gewonnen zu haben, war beiden anzusehen. Daniels verstreute Kusshände in Richtung Spielerbank der Pelicans, und Nance gab ein gestenreiches Serienfeuer in Richtung der ehemaligen Teamkollegen ab.

Mit dem dritten Saisonsieg nach vier Niederlagen hintereinander schafften die Atlanta Hawks den Anschluss ans Mittelfeld in der Eastern Conference wieder.