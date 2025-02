Beim All-Star-Game der NBA in San Francisco setzt sich die von Shaquille O'Neal zusammengesetzte Truppe durch.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wurde seinem Renommee gerecht Stephen Curry mit der Trophäe für den MVP. Keystone/AP/GODOFREDO A. VÁSQUEZ

Die Topstars Stephen Curry und Jayson Tatum haben «Team Shaq» von NBA-Ikone Shaquille O'Neal zum Sieg beim reformierten All-Star-Game geführt. Beim neu eingeführten Mini-Turnier setzten sich die US-Stars im Endspiel mit 41:25 gegen das «Team Chuck» durch, eine internationale NBA-Auswahl um Nikola Jokic und Victor Wembanyama.

Curry von den Golden State Warriors wurde dabei in seiner Heimarena in San Francisco zum MVP des Events der nordamerikanischen Profiliga gekürt. «Es liegt in unserer Verantwortung eine Show abzuziehen, und ich danke meinen Teamkollegen dafür, dass sie mir dabei geholfen haben», sagte Curry. Die Spieler des siegreichen Teams erhielten jeweils eine Belohnung von 125'000 Dollar.

James grosser Abwesender

Der Event wurde erstmals als Mini-Turnier mit insgesamt vier Mannschaften ausgetragen. Superstar LeBron James sollte eigentlich im «Team Shaq» spielen, verzichtete aufgrund einer Knöchelblessur aber kurzfristig auf einen Einsatz. James war zum 21. Mal ins All-Star-Game gewählt worden.