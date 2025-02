NBA am Donnerstag

Legende: Enges Duell Mit besserem Ende für New York. Keystone/AP Photo/John Munson

Atlanta verpasste es, sich für die starke Aufholjagd im Madison Square Garden zu belohnen. Zehn Sekunden vor Schluss lagen die Gäste noch mit sechs Punkten zurück, erzwangen aber durch einen Schlusseffort die Verlängerung. In dieser konnten sie die 148:147-Führung kurz vor Schluss nicht über die Zeit bringen. Somit setzte es eine 148:149-Niederlage bei den New York Knicks ab.

Clint Capela trat die Reise nach New York an, was Hoffnungen auf ein Comeback schürte. Vor Spielbeginn wurde der Genfer dann aber doch als «inaktiv» gemeldet. Damit verpasste der 30-Jährige, den zunächst Rückenprobleme geplagt hatten, die letzten neun Spiele seines Teams.

Auch George verliert

Bei den Washington Wizards erzielte Kyshawn George zum vierten Mal in Folge mehr als 10 Punkte. Der 21-jährige Walliser war mit 14 Punkten und 9 Rebounds einer der Aktivposten seines Teams. Dennoch kassierten die Wizards beim 130:134 n.V. zuhause gegen die Indiana Pacers bereits die 45. Niederlage der Saison. Mit nur 9 Siegen bleibt Washington das aktuell schwächste Team der NBA.

