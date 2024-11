Die Atlanta Hawks beziehen in der NBA beim 115:123 gegen die Sacramento Kings die 4. Niederlage in Serie.

Legende: Kann aktuell nicht zufrieden sein Clint Capela. Reuters/USA TODAY Sports

Für Atlanta geht es in der NBA weiter bergab. Clint Capela und die Hawks, die ihre ersten beiden Saisonspiele gewinnen konnten, mussten am Freitag die 4. Niederlage in Folge hinnehmen. Die Hawks, die verletzungsbedingt auf 5 Spieler verzichten mussten, verloren zuhause gegen die Sacramento Kings mit 115:123.

Fox überragend bei Kings

Mann des Spiels war De'Aaron Fox. Der Guard der Kings, der am Montag die 10'000-Punkte-Marke überschritten hatte, verbuchte 31 Punkte, 7 Rebounds, 4 Steals und 3 Assists.

Die Hawks waren weit weg von einem 3. Saisonsieg, trotz der 10 Rebounds von Clint Capela, der 15 Punkte erzielte und damit sein erstes «Double Double» in dieser Saison schaffte. Bester Werfer beim unterlegenen Heimteam war Topskorer Trae Young mit 25 Punkten.