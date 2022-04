18 Punkte und 13 Rebounds während lediglich 23 Minuten auf dem Parkett: Atlanta kann sich in einer wichtigen Phase der NBA-Saison auf Clint Capela verlassen.

Capela spielt sich für Play-In-Turnier in Form

Legende: Den Weg frei gemacht Clint Capela (hier gegen Garrison Mathews, links) und sein Atlanta bekundeten gegen die Rockets keine Probleme. Keystone/AP Photo/Michael Wyke

Die Atlanta Hawks haben die Qualifikation mit einem 130:114 bei den Houston Rockets siegreich abgeschlossen. Dabei glückte ihnen eine Reaktion auf den enttäuschenden Auftritt 24 Stunden davor.

Mit der Niederlage in der Nacht auf Samstag gegen Miami hatte das Team aus Georgia die Möglichkeit verspielt, die Regular Season als 7. abzuschliessen. Diese Klassierung hätte die Ausgangslage im Play-in-Turnier verbessert.

Bei der Korrektur tags darauf waren die Texaner für das Team von Nate McMillan kein Gradmesser. Im 4. Viertel wuchs der Vorsprung zwischenzeitlich bis auf 23 Zähler an. Der Schweizer Clint Capela steuerte in lediglich 23 Minuten auf dem Feld 18 Punkte und 13 Rebounds bei. Offensiv produktiver war der Genfer Center in dieser Saison erst 7 Mal gewesen.

Nun wartet Charlotte

Für die Hawks geht es in der Nacht auf Donnerstag mit einem Heimspiel gegen die Charlotte Hornets weiter. Sind sie siegreich, treffen sie auf den Verlierer der anderen Partie des Play-in-Turniers im Osten: Brooklyn vs. Cleveland.