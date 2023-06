Die Nuggets setzen sich im NBA-Final auswärts gegen Miami 109:94 durch und führen in der Best-of-7-Serie mit 2:1.

Legende: Nicht zu stoppen Jamal Murray (links) und Nikola Jokic. imago images/USA TODAY Network

Nikola Jokic und Jamal Murray führten die Denver Nuggets als kongeniales Duo zum Sieg in Spiel 3 gegen die Miami Heat. Beide Topstars brachten es beim 109:94-Auswärtssieg jeweils auf ein Triple Double. Diese Kombination hatte es in Finalspielen der NBA bislang noch nicht gegeben.

Phoenix trennt sich von Paul Box aufklappen Box zuklappen Der 12-fache NBA-Allstar Chris Paul muss sich offenbar ein neues Team suchen. Wie mehrere US-Medien berichten, steht eine Trennung der Phoenix Suns vom Star-Spielmacher bevor. Der Point Guard jagt mit 38 Jahren noch immer seinen ersten NBA-Titel. Phoenix war in diesem Jahr im Viertelfinale der Play-offs an den Denver Nuggets gescheitert.

Der Serbe Jokic dominierte mit 32 Punkten, 21 Rebounds und 10 Assists. Auch das war eine Leistung, die noch keinem Spieler zuvor in einem Finalspiel in der NBA gelungen war. Darauf angesprochen, was ihm das bedeute, sagte Jokic: «Ehrlicherweise nicht viel. Ich bin einfach froh, dass wir ein Spiel gewonnen haben. Wir wollten einfach nicht 1:2 hinten liegen.»

Spiel 4 erneut in Miami

Murray kam auf 34 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists. «Es war bei weitem die beste Leistung, die sie als Duo in ihren sieben gemeinsamen Jahren gezeigt haben», sagte Nuggets-Trainer Michael Malone, dessen Team noch zwei Siege zum Titelgewinn braucht.

Miami, das in Jimmy Butler (28 Zähler) seinen besten Akteur hatte, besitzt in der Nacht auf Samstag erneut vor den eigenen Fans die Chance, auszugleichen.