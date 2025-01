Die Atlanta Hawks verlieren in der NBA zum 6. Mal in Folge. Beim 96:100 gegen die Houston Rockets fehlt der Genfer Clint Capela.

Legende: Hatten Oberwasser Die Houston Rockets mit Cam Whitmore. Keystone/AP Photo/Mike Stewart

In einer ausgeglichenen Partie in Atlanta mit mehreren Führungswechseln hatte das Heimteam durchaus die Chance, das Ruder nach 5 Niederlagen herumzureissen. Selbst von einem zwischenzeitlichen 16-Punkte-Rückstand im letzten Viertel liessen sich die Hawks nicht unterkriegen. Nach einem Freiwurf von Dyson Daniels 47 Sekunden vor Schluss lagen sie nur noch zwei Punkte zurück. Die Rockets liessen sich den vierten Sieg in Serie jedoch nicht mehr nehmen.

Capela: Rückenschmerzen oder Trade?

Jalen Green aufseiten der Gäste glänzte mit 25 Punkten. Bester Werfer im Team der Hawks war Trae Young mit 21 Punkten. Clint Capela fehlte nach seinem zwölften Double-Double tags zuvor in der Aufstellung Atlantas. Der 30-Jährige verzichtete im letzten Moment auf einen Einsatz, offiziell wegen Rückenschmerzen. Andere Quellen bringen Capela mit einem Wechsel vor der Schliessung des Transfermarktes am 6. Februar in Verbindung.

