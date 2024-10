Legende: «Mein Ball!» Clint Capela im Duell mit Nets-Guard Ben Simmons. USA TODAY Sports via Reuters Connect

Clint Capela ist der Start in seine 10. komplette Saison in der NBA geglückt. Der Genfer gewann mit den Atlanta Hawks das erste Heimspiel gegen die Brooklyn Nets 120:116. Capela gehörte bei Atlanta zu den Starting Five, nachdem sein Einsatz nach einer in der Saisonvorbereitung am rechten Knöchel erlittenen Verletzung ungewiss war. In fast 20 Minuten verbuchte er 7 Rebounds, war aber nur mit zwei seiner 5 Abschlussversuchen erfolgreich.

Für die Differenz sorgten vor allem Trae Young und Onyeka Okongwu, der sich mit Capela auf der Center-Position die Einsatzzeit teilt. Young verbuchte 30 Punkte, Okongwu deren 28. Bester Werfer war Brooklyns Cam Thomas mit 36 Punkten. Brooklyn wie auch Atlanta (im Play-In) verpassten in der vergangenen Saison die Playoffs. Dies gilt auch für Atlantas nächsten Gegner im Heimspiel in der Nacht auf Samstag, den Charlotte Hornets.