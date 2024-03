Legende: Voll fokussiert Clint Capela (links) lässt sich von Portland-Gegenspieler Deandre Ayton nicht ablenken. Keystone/AP Photo/Craig Mitchelldyer

Die Hawks führten bei den Trail Blazers zu Beginn des zweiten Viertels zwar 33:17. Hinterher schafften es die Gäste aber nicht mehr, den Aktionsradius von Dejounte Murray (40 Punkte), Anfernee Simons (36 Punkte) und Deandre Ayton (33) einzuschränken. Am Ende gab es in Portland die Quittung dafür – in Form eines 102:106 bzw. der 36. Niederlage im 65. Saisonspiel.

Immerhin kommt der Schweizer Clint Capela in Atlantas Reihen immer besser in Fahrt. Der Genfer Aufbauspieler erzielte mit seinen 13 Punkten und 14 Rebounds das dritte «Double-Double» in Folge. Die nächsten Auswärtsspiele führen die Hawks nach Utah, dann nach Los Angeles (gegen die Clippers und die Lakers) und schliesslich am 22. März zum Abschluss des Westen-Trips nach Phoenix.