Nach 15 Niederlagen de suite beenden die Detroit Pistons ihre Horrorserie in den NBA-Playoffs und melden sich zurück.

NBA in der Nacht auf Dienstag

Legende: Spielte gross auf für Detroit Cade Cunningham. Reuters/Brad Penner

Sie können es doch noch, die Pistons. Mit dem 100:94-Erfolg in Spiel 2 der Playoff-Achtelfinalserie gegen die New York Knicks setzte Detroit einem fast 17-jährigen Warten ein Ende. Die Pistons durften erstmals seit 17 Jahren wieder einen Sieg in den NBA-Playoffs bejubeln.

15 Niederlagen in Serie

Den letzten Sieg für Detroit hatte es in den Playoffs 2008 gegeben, als man im Halbfinal gegen die Boston Celtics auf 2:2 stellen konnte. Jene Serie ging jedoch noch mit 2:4 verloren und in den Jahren 2009, 2016 und 2019 unterlagen die Pistons jeweils in der 1. Runde mit 0:4 Siegen.

Nachdem Detroit nun auch in den diesjährigen Playoffs die erste Partie verloren hatte, gelang mit dem Sieg in Spiel 2 bei den favorisierten Knicks endlich der Befreiungsschlag. Bester Werfer der Pistons war Cade Cunningham mit 33 Punkten. Die nächsten beiden Partien darf Detroit zuhause absolvieren.

