Legende: Gerangel um den Ball Clint Capela kriegt es gleich mit mehreren Gegenspielern zu tun. EPA/ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT

Die 119:129-Heimniederlage der Atlanta Hawks gegen die Dallas Mavericks war bereits die dritte in Folge für das Team aus Georgia. Clint Capela, der in der NBA zuvor drei Double-Doubles in Folge erzielt hatte, blieb mit 12 Punkten – aber bloss 5 Rebounds – im Statistikbuch zwar eher unauffällig. Trotz zwei Ballverlusten verbuchte er in seinen 22 Einsatzminuten jedoch eine +11-Bilanz, die beste seines Teams.

Irving springt für Doncic in die Bresche

Die Hawks verpassten es damit, die Absenz von Dallas-Superstar Luka Doncic auszunutzen. Der Slowene hatte beim letzten Duell in Atlanta 73 Punkte erzielt, fehlte diesmal aber wegen einer Handgelenksverletzung. Dafür sorgte Kyrie Irving für die Differenz. Er skorte 32 Zähler, 14 davon innerhalb von drei Minuten im letzten Viertel.

Für Capela und die Hawks wird es in den nächsten Tagen nicht einfacher: Gleich zweimal in Folge geht es gegen Cleveland. Die Cavaliers sind mit erst einer Niederlage aus 18 Partien das beste Team der Liga. Atlanta dagegen hat erst 7 Siege auf dem Konto.