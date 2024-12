Clint Capela und die Atlanta Hawks bekommen in der NBA die grosse Klasse von Victor Wembanyama zu spüren.

NBA in der Nacht auf Freitag

Legende: Kann nichts ausrichten Clint Capela gegen Victor Wembanyama. Reuters/Daniel Dunn

Das Duell zwischen den San Antonio Spurs und den Atlanta Hawks wurde zur grossen Show des erst 20-jährigen Victor Wembanyama. Der Franzose führte die Spurs mit 42 Punkten zum 133:126-Sieg nach Verlängerung.

In einem Spiel, das hin und her wogte und nach der regulären Spielzeit 120:120 stand, machte der 2,24-Meter-Hüne letztlich den Unterschied. Wembanyama realisierte in der Verlängerung 8 von 13 Punkten seines Teams. Bester Werfer bei den Gästen aus Atlanta war De'Andre Hunter mit 27 Punkten. Der Genfer Center Clint Capela kam nach 22 Minuten auf dem Parkett auf 10 Punkte und 9 Rebounds.

George meldet sich zurück

Bei den Washington Wizards gab Kyshawn George sein Comeback nach einer zweiwöchigen Zwangspause wegen einer Knöchelverletzung. Der Walliser Rookie blieb unauffällig (3 Punkte, 3 Rebounds in 17 Minuten Spielzeit), konnte aber den erst 4. Sieg in 25 Spielen seines Teams in vollen Zügen geniessen. Die Wizards setzten sich zuhause gegen die Charlotte Hornets 123:114 durch.

