NBA in der Nacht auf Freitag

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Kassierte mit Washington eine weitere Niederlage Kyshawn George (r.). Keystone/AP Photo/William Liang

Kyshawn George hat in der NBA mit den Washington Wizards eine 93:110-Niederlage bei den Los Angeles Clippers kassiert. Der Walliser buchte dabei 5 Punkte.

Für die Atlanta Hawks setzte es die dritte Niederlage in Folge ab. Sie verloren gegen die Toronto Raptors mit 119:122. Dabei fehlte der Genfer Clint Capela wegen einer Knieverletzung. Der Ausfall kommt für Capela zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da er diese Woche seinen Platz in der Startformation an Onyeka Okongwu verloren hat. Capelas Vertrag bei den Hawks läuft Ende Saison aus.

Wembanyama-Show in «Paris Game»

In Paris-Bercy gewannen die San Antonio Spurs das erste «Paris Game» dank Victor Wembanyama deutlich. Dem französischen Nummer-1-Pick von 2023 gelangen 30 Punkte auf dem Weg zum 140:110-Sieg gegen die Indiana Pacers. Am Samstag stehen sich San Antonio und Indiana in Paris erneut gegenüber.

Resultate