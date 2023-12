112:118 gegen die Brooklyn Nets: Die Detroit Pistons haben in der NBA die 27. Niederlage in Folge kassiert.

Legende: Ratlosigkeit bei Pistons-Spieler Cade Cunningham. Nic Antaya/Getty Images

Der unrühmliche Negativrekord ist geknackt: Die Detroit Pistons verloren in der Nacht auf Mittwoch zum 27. Mal hintereinander – so häufig in Folge hat noch nie ein NBA-Team in einer Saison den Kürzeren gezogen. Beim 112:118 zuhause gegen die Brooklyn Nets konnte selbst Cade Cunningham mit 41 Zählern die Schmach nicht mehr verhindern.

Damit übertraf Detroit die Cleveland Cavaliers (2010/11) und die Philadelphia 76ers (2013/14). Die beiden Teams hatten zuletzt mit 26 Niederlagen hintereinander in einer Saison ähnliche Horrorserien hingelegt.

Hawks kommen nicht vom Fleck

Verlieren die Pistons auch das nächste Spiel bei den Boston Celtics in der Nacht auf Freitag, wäre der nächste Negativrekord eingestellt: Die Philadelphia 76ers kassierten am Ende der Spielzeit 2014/15 und zu Beginn der Spielzeit 2015/16 insgesamt 28 Pleiten am Stück.

In einer Negativspirale befinden sich auch die Atlanta Hawks mit Clint Capela. Sie gingen beim 113:118 in Chicago zum 3. Mal in Serie als Verlierer vom Parkett. Es war die 18. Niederlage aus den letzten 30 Partien.

Schliessen 01:03 Video Williams: «Es ist meine Verantwortung» (engl.) Aus Sport-Clip vom 27.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 00:58 Video Cunningham: «Wir müssen einander weiterhin anfeuern» (engl.) Aus Sport-Clip vom 27.12.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.