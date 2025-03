NBA in der Nacht auf Montag

Legende: Bis auf weiteres zum Nichtstun verdonnert Eine Handverletzung hält Clint Capela derzeit davon ab, auf dem Parkett abliefern zu können. Keystone/AP Photo/Rob Gray

Die Atlanta Hawks sind in der NBA derzeit gut im Schuss. Gegen die Philadelphia 76ers schaffte das Team aus dem Bundesstaat Georgia seinen 3. Sieg in Serie. Durch den 132:119 Heim-Erfolg konsolidierte das Team Platz 7 in der Eastern Conference. Aktuell ist die Saison-Bilanz gleichwohl noch minim negativ: 35 Siegen stehen 36 Niederlagen gegenüber.

Ausser Gefecht ist derweil der Schweizer Clint Capela. Wegen einer Blessur an der Hand fehlte der Romand Atlanta zum 2. Mal. Wie nun am Wochenende bekannt geworden ist, dürfte der 30-Jährige sogar mindestens einen Monat ausfallen.

