Kyshawn George und die Washington Wizards müssen sich in der NBA im Duell der schlechtesten Teams New Orleans beugen.

NBA in der Nacht auf Samstag

Legende: Kommt zu spät Kyshawn George (links) kann den Korb von Pelicans-Guard Trey Murphy nicht mehr verhindern. Keystone/Matthew Hinton

Die Washington Wizards mit dem Walliser Kyshawn George mussten sich den New Orleans Pelicans mit 120:132 geschlagen geben. Es war das Aufeinandertreffen der nach Punkten gegenwärtig schlechtesten Teams der Liga. Die Wizards blieben auf ihren 6 sechs Siegen aus nunmehr 32 Spielen sitzen, die Pelicans errangen ihren 6. Sieg in jetzt 35 Partien nach zuletzt 11 Niederlagen am Stück.

Die Entscheidung im Spiel Not gegen Elend fiel im 4. Viertel, in dem die Pelicans ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf 17 Punkte ausbauten. Bei Halbzeit hatten die Wizards 68:62 geführt, nach 3 Vierteln lautete das Skore 97:97.

Forward George brachte es nach einer diskreten Leistung auf je 5 Punkte und Rebounds. Mann des Abends war CJ McCollum. Der Pelicans-Guard schaffte mit 50 Punkten einen persönlichen NBA-Bestwert.

Auch Capela verliert

Als Verlierer vom Parkett mussten auch die Atlanta Hawks mit dem Genfer Clint Capela. Die Equipe aus Georgia verlor bei den Los Angeles Lakers 102:119. Capela kam auf 8 Punkte und 7 Rebounds. Lakers-Star LeBron James buchte 30 Punkte.

Resultate