Die Niederlagenserie der Washington Wizards hält an. Auch die Atlanta Hawks verlieren.

NBA in der Nacht auf Samstag

Legende: Behauptet sich im Zweikampf Clint Capela gegen Nikola Vucevic. Keystone/Charles Rex Arbogast

Gegen die Chicago Bulls musste sich Atlanta auch im zweiten Duell der Saison geschlagen geben. Nach ausgeglichenem Start verloren die Gäste kurz vor der Halbzeitpause den Anschluss und unterlagen am Ende 122:136.

Trotz Niederlage zeigte Clint Capela eine gute Leistung. Der 30-jährige Genfer erzielte 21 Punkte, so viele wie noch nie in dieser Saison, und holte 11 Rebounds. Es war sein drittes Double-Double in Folge.

George mit magerer Ausbeute

In die entgegengesetzte Richtung zeigt die Leistungskurve des NBA-Neulings Kyshawn George. Der 20-jährige Walliser kam bei der 96:108-Niederlage Washingtons gegen die Boston Celtics nur auf je drei Punkte und Rebounds. Für die Wizards war es die zehnte Pleite in Folge.