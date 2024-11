Legende: Behauptet sich Clint Capela. Keystone/AP Photo/Erik Rank

Nach dem 135:124-Auswärtserfolg entschied Atlanta auch das 2. Duell mit Cleveland innerhalb von 2 Tagen für sich. Die Hawks setzten sich zuhause mit 117:101 durch. Der Schweizer Clint Capela steuerte 8 Punkte und 13 Rebounds zum Sieg der Gastgeber bei.

Der Erfolg hat für Atlanta auch positive Auswirkungen für das In-Season-Turnier. Dank dem 3. Sieg im 4. Spiel sicherten sich Capela und Co. in diesem Wettbewerb den 1. Platz in der Gruppe C der Eastern Conference. Damit stehen sie fix im Viertelfinal um den NBA Cup. Ebenfalls bereits weiter sind Houston und Golden State.

Nachfolger der Lakers gesucht

Das In-Season-Turnier wurde erstmals in der Saison 2023/24 ausgetragen. Bei diesem Wettbewerb nehmen alle 30 NBA-Teams in 6 Gruppen teil. Die Gruppensieger sowie die beiden besten Zweiten aus der Eastern und Western Conference ziehen in die Viertelfinals ein.

Im K.o.-System wird dann der Gewinner des NBA Cups ermittelt,. Im Vorjahr hatten sich die Los Angeles Lakers die Trophäe gesichert.