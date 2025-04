Nikola Jokic schreibt in der NBA Regular-Season-Geschichte, Kyshawn George geht mit Washington erneut unter.

NBA in der Nacht auf Samstag

Legende: Fast nicht aufzuhalten Nikola Jokic setzt sich gegen Santi Aldama durch. Reuters/Ron Chenoy/Imagn Images

Nikola Jokic steuerte zum 117:109-Heimsieg der Denver Nuggets gegen die Memphis Grizzlies 26 Punkte, 16 Rebounds und 13 Assists bei. Damit steht schon vor der letzten Runde fest, dass der 30-jährige Serbe die NBA-Qualifikation in diesen drei Statistiken mit einem zweistelligen Durchschnittswert beenden wird. Das ist zuvor einzig Russell Westbrook und Oscar Robertson gelungen.

Kein Team schlechter als Washington

Derweil kassierten Kyshawn George und Washington mit dem 89:119 bei den Chicago Bulls die achte Niederlage in der laufenden Meisterschaft mit mindestens 30 Zählern Unterschied. Der in der Starting Five stehende George erzielte elf Punkte, womit der 21-jährige Walliser der viertbeste Werfer seiner Mannschaft war. Mit 17:64 Siegen weisen die Wizards zusammen mit den Utah Jazz die schlechteste Saisonbilanz aus.

