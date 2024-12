Legende: Jordan Godfree/Imagn Images

Für die beiden Schweizer Clint Capela und Kyshawn George – der künftig für Kanada auflaufen will – hat es in der NBA in der Nacht auf Sonntag Niederlagen abgesetzt. Während Capelas Atlanta Hawks zuhause Memphis 112:128 unterlagen, verlor George mit Washington in Milwaukee 101:112.

Die Hawks, die auf ihren Star-Spielmacher Trae Young und Onyeka Okongwu verzichten mussten, bezahlten für eine katastrophale 1. Halbzeit. Nach 2 Spielvierteln hatten die Gastgeber bereits mit 24 Punkten in Rückstand gelegen, eine letztlich zu grosse Hypothek. Capela konnte sich bei 18:40 Minuten Spielzeit 8 Punkte und 8 Rebounds notieren lassen (Minus-4-Bilanz). Für die Hawks ist es die 2. Niederlage in Folge.

Weitere Niederlage für Wizards

Washington kassierte derweil die bereits 22. Niederlage im 26. Spiel der Saison. Hauptverantwortlich dafür war Milwaukees Bobby Portis, der mit 34 Punkten brillierte. George, der zuerst auf der Bank hatte Platz nehmen müssen, spielte über 22 Minuten lang. Der Walliser erzielte 7 Punkte, 4 Rebounds und 1 Assist und schloss das Spiel mit einer neutralen Bilanz ergab.

NBA