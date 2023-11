In der NBA verpassten die Hawks mit Clint Capela den zweiten Sieg in Folge gegen eine Franchise aus Florida.

Legende: Kein Vorbeikommen Clint Capela im Zweikampf mit Bam Adebayo.

Nach dem knappen 120:119-Sieg über die Orlando Magic am Donnerstag verloren die Hawks am Samstagabend zu Hause gegen Miami mit 109:117. Im Duell mit dem Playoff-Finalisten der letzten Saison zeigte Clint Capela eine gute Leistung: Der Genfer erzielte 8 Punkte, 12 Rebounds, 2 Blocks und 1 Steal und wies eine Bilanz von +7 auf, die beste seines Teams.

Miami-Center Adebayo überragt

Capela und Onyeka Okongwu, der Ersatzaufbauspieler der Hawks, konnten Miamis Center Bam Adebayo jedoch nicht stoppen. Dieser erzielte 26 Punkte, 17 Rebounds, 4 Assists, 2 Blocks und 2 Steals und führte die Heat zum 4. Sieg in Folge.

Atlanta und Miami, das ohne seinen verletzen Topskorer Tyler Herro antrat, lieferten sich am Samstag das erste von 4 Duellen in der regulären Saison 2023/24. Durch den Sieg zogen die Heat mit den Hawks in der Tabelle gleich. Beide Teams weisen nun nach 9 gespielten Spielen eine Bilanz von 5 Siegen und 4 Niederlagen auf und liegen in der Eastern Conference an fünfter (Atlanta) respektive sechster (Miami) Stelle.