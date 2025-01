Erst die Lakers, dann die Clippers: Die Atlanta Hawks verlieren ihr zweites Gastspiel in Los Angeles innert 24 Stunden.

NBA in der Nacht auf Sonntag

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Nächste Hawks-Pleite Clint Capela (l.) zieht gegen Kawhi Leonard den Kürzeren. Keystone/AP Photo/Jayne-Kamin-Oncea

Nichts zu holen für Atlanta in Los Angeles: In der Nacht auf Sonntag setzte es für das Team mit dem Genfer Center Clint Capela bei den Clippers eine 105:131-Niederlage ab. Zuvor hatten die Hawks bei den Lakers 102:119 verloren. Die Niederlage gegen die Clippers war die dritte in Folge.

Capela erlebte einen komplizierten Abend. Mit sechs Punkten und sieben Rebounds blieb er blass. Zudem leistete er sich vier Ballverluste. Bei den Clippers gab Kawhi Leonard nach einer 34 Partien währenden Knieverletzung sein Saisondebüt. Er kam auf 12 Punkte.

Für Atlanta stehen nun wiederum zwei Auswärtsspiele auf dem Programm. In der Nacht auf Donnerstag gastieren die Hawks in Utah, zwei Tage später geht es in Phoenix um Punkte.

NBA