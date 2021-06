Ganz unschweizerisch hat der einzige NBA-Schweizer vor dem 5. Spiel der Playoff-Serie zwischen Atlanta und den New York Knicks die Affiche zusätzlich angeheizt: Hawks-Center Clint Capela sandte markige Worte in den «Big Apple» und versicherte den Knicks, man werde sich nicht rumschubsen lassen und: «Wir werden zu euch kommen, das Spiel gewinnen und euch in die Ferien schicken.»

In der Nacht auf Donnerstag liessen Capela und Co. im Madison Square Garden den Worten dann Taten folgen. Mit einem komfortablen 103:89-Erfolg fuhren sie den 4. Sieg in der Best-of-7-Serie ein und zogen in die NBA-Viertelfinals ein. Dort werden die Philadelphia 76ers, das beste Team im Osten, der Gegner sein.

Capela mit 15 Rebounds

Capela zeigte sich gegen die Knicks gewohnt dominant unter dem Korb und pflückte 15 Rebounds herunter. Daneben gelangen dem Genfer 14 Punkte und 2 Blocks. Topskorer bei Atlanta war einmal mehr Trae Young, der 36 Zähler beisteuerte. Bereits in den ersten beiden Spielen im Madison Square Garden hatte Young jeweils über 30 Punkte erzielt.