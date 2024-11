Legende: Block ausser Reichweite Kyshawn George kommt beim Dreier-Versuch von Tristan da Silva zu spät. Reuters/Mike Watters

Das junge Team der Wizards muss in der NBA weiter Lehrgeld zahlen. Bei den Orlando Magic verlor Washington mit 94:121 und damit zum 6. Mal in den ersten 8 Saisonspielen. Zum 5. Mal betrug die Differenz 19 oder mehr Punkte. Mit 27 Punkten war der Unterschied zu den Magic sogar so gross wie vorher noch nie in dieser Saison.

George mit 15 Punkten

Kyshawn Georges Leistung gegen Orlando fiel durchzogen aus. Zwar kam der Romand auf 15 Punkte und 7 Rebounds, seine Wurfquote betrug jedoch nur rund 50 Prozent – von der Freiwurflinie (1/2) wie aus dem Spiel heraus (5/9) und bei Würfen aus der Distanz (4/8).

In der Nacht auf Dienstag bestreiten die Washington Wizards ein 3. Auswärtsspiel innerhalb von vier Tagen. Sie gastieren bei den Houston Rockets.