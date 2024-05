Legende: War bester Schütze seines Teams Bostons Starspieler Jayson Tatum mit 36 Punkten und 12 Rebounds. IMAGO/UPI Photo

Die Boston Celtics sind zum Auftakt des Halbfinals der NBA-Playoffs in Führung gegangen. Das Team von der Ostküste setzte sich gegen die Indiana Pacers 133:128 nach Verlängerung durch.

Boston ist mit 17 NBA-Titeln der Rekordmeister und spielt zum dritten Mal in Serie den Final der Eastern Conference. Nun soll endlich der erste Triumph seit 2008 her. Dann müsste man die Bezeichnung Rekordmeister auch nicht mehr mit den Los Angeles Lakers teilen.

In extremis in die Verlängerung

Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich Boston allerdings noch steigern. Im Spiel gegen die Pacers gab der Favorit die Führung aus der Hand. Mit einem Dreipunkte-Wurf 6,1 Sekunden vor Schluss durch Jaylen Brown retteten sich die Celtics gerade noch in die Verlängerung.

Spiel zwei der Eastern Conference wird in der Nacht zum Freitag erneut in Boston ausgetragen, ehe es für zwei Partien nach Indianapolis geht. In der Western Conference beginnt die Serie zwischen den Dallas Mavericks und den Minnesota Timberwolves in der Nacht auf Donnerstag.