Legende: Bis auf weiteres total abgemeldet Nikola Jokic (vorne) und seine Nuggets hatten gegen Minnesota (hier mit Naz Reid) einen schweren Stand. Keystone/EPA/DUSTIN BRADFORD SHUTTERSTOCK OUT

In der Best-of-7-Serie des Viertelfinals weitet sich der Fehlstart für Denver aus. Dank dem überaus deutlichen 106:80, dem 2. Erfolg in Serie in der Fremde, hat Minnesota schon die halbe Miete eingefahren. Nun könnten die Timberwolves bereits in den anstehenden beiden Heimauftritten den Conference-Finaleinzug im Westen perfekt machen.

Die Nuggets wirkten in Spiel 2 immer verzweifelter. Entsprechend liess sich im Lauf der 1. Halbzeit Jamal Murray dazu hinreissen, während der Partie ein Heizkissen aufs Feld zu werfen. Die Gäste hatten sich zwischenzeitlich 32 Punkte Vorsprung erarbeitet. Beste Werfer waren Karl-Anthony Towns und Anthony Edwards mit je 27 Punkten.

Brunson «on fire»

Ebenfalls in der 2. Playoff-Runde legten die New York Knicks im Madison Square Garden mit einem 121:117 gegen Indiana los. Überragender Spieler auf dem Parkett war New Yorks Jalen Brunson, der auf 43 Punkte kam. Es war die 4. Playoff-Partie de suite, in der er mindestens 40 Punkte erzielte.