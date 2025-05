Indiana siegt in den NBA-Playoff-Viertelfinals in Cleveland 114:105 und gewinnt die Serie mit 4:1.

Legende: Glänzte einmal mehr Pacers-Superstar Tyrese Haliburton (links) gelangen 31 Punkte. imago images/UPI Photo

Für die Cleveland Cavaliers bedeuteten die Viertelfinals Endstation. Das beste Team der Regular Season im Osten scheiterte in der Serie gegen die Indiana Pacers 1:4. Die Pacers stellten ihre 2. Halbfinal-Qualifikation in Folge mit einem 114:105 sicher.

Den 4. Sieg errangen die Pacers dank einer Aufholjagd. In der 1. Spielhälfte hatten sie zwischenzeitlich mit bis zu 19 Punkten im Rückstand gelegen, übernahmen danach aber mit Fortdauer immer mehr die Kontrolle über die Partie. Tyrese Haliburton trug als bester Werfer der Pacers mit 31 Punkten massgeblich zum Erfolg bei.

Im Halbfinal treffen die Pacers entweder auf die New York Knicks oder die Boston Celtics.

44 Jokic-Punkte reichen nicht

Die Oklahoma City Thunder liegen gegen die Denver Nuggets zum 1. Mal vorne. Die Nummer 1 der Qualifikation gewann Spiel 5 zuhause 112:105.

Bei den Thunder war Guard Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten ein weiteres Mal der erfolgreichste Werfer. Den Nuggets nutzten am Ende selbst 44 Punkte von Center Nikola Jokic nichts. Das 6. Spiel findet in der Nacht auf Freitag in Denver statt.

