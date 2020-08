Die Trail Blazers schlagen im Tiebreak die Memphis Grizzlies und ziehen in die NBA-Achtelfinals ein.

Legende: Führte Portland in die Playoffs Damian Lillard Reuters

Angeführt von einem starken Damian Lillard gewann Portland in der NBA-«Bubble» in Orlando mit 126:122 gegen Memphis. Lillard warf insgesamt 31 Punkte, sicherte seinem Team den 4. Sieg in Folge und damit die Playoff-Qualifikation.

Dort treffen die Trail Blazers ab Dienstag auf die favorisierten Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James.

NBA-Playoffs Eastern Conference

Milwaukee (1) - Orlando (8)

Toronto (2) - Brooklyn (7)

Boston (3) - Philadelphia (6)

Indiana (4) - Miami (5)

Western Conference

LA Lakers (1) - Portland (8)

LA Clippers (2) - Dallas (7)

Denver (3) - Utah (6)

Houston (4) - Oklahoma (5)



Nurkic spielt trotz Trauerfall

Der Erfolg hatte eine traurige Note: Kurz vor Spielbeginn hatte Portlands Center Jusuf Nurkic bekannt gegeben, dass seine Grossmutter am Coronavirus gestorben ist. Dennoch stand der 25-jährige Bosnier in der Startaufstellung. Er warf 22 Punkte und hatte die beste Plus-Minus-Bilanz seines Teams.