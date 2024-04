Die Los Angeles Lakers scheitern in der 1. Playoff-Runde der NBA erwartungsgemäss an Titelverteidiger Denver.

Lakers dramatisch out – was macht LeBron James?

Legende: Seine 30 Punkte nützten nichts LeBron James. Reuters/USA Today Sports

Der Superstar ist raus: LeBron James ist mit den Los Angeles Lakers in der NBA bereits in der 1. Playoff-Runde gescheitert. Die Kalifornier mussten sich nach einem Krimi mit 106:108 bei den Denver Nuggets geschlagen geben. Damit zog der Titelverteidiger mit 4:1 in die Viertelfinals ein, wo die Minnesota Timberwolves warten.

Jamal Murray liess die Lakers-Defensive mit seinen 32 Punkten verzweifeln, der Guard traf auch den entscheidenden Sprungwurf 4 Sekunden vor Schluss. James erzielte 30 Zähler, konnte seiner beeindruckenden Laufbahn aber kein weiteres Highlight hinzufügen.

James' Zukunft offen

Wie es mit James, mittlerweile 39 Jahre alt, weiter geht, ist offen. Der Rekordschütze der NBA könnte im Sommer aus seinem Vertrag aussteigen und sich womöglich einen grossen Traum erfüllen: mit seinem ältesten Sohn Bronny in einem Team spielen. Der 19-Jährige spielt College-Basketball und bewirbt sich um einen Platz in der NBA. Ebenso gut möglich ist, dass James bei den Lakers um zwei oder gar drei Jahre verlängert.