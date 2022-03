Clint Capela gewinnt mit den Hawks gegen die Golden State Warriors. Leader Miami Heat verliert bei den New York Knicks.

Legende: Bester Atlanta-Skorer und bester Rebound-Spieler Trae Young glänzte mit 33 Punkten, Clint Capela mit 13 Rebounds. Getty Images/Todd Kirkland

Mit 19 Punkten und 12 Rebounds verhilft der Genfer Center Clint Capela den Atlanta Hawks in der NBA zum 121:110-Heimsieg gegen die Golden State Warriors. Die Hawks glichen mit dem Sieg ihre Bilanz auf 37:37 Siege aus. Sie festigten den 10. Platz in der Eastern Conference, der ihnen die Teilnahme an den Pre-Playoffs ermöglichen würde. Produktivster Spieler bei Atlanta war einmal mehr Trae Young. Der Point Guard kam zum Schluss auf 33 Punkte und 15 Assists. Bei den Warriors stach Klay Thompson mit 37 Punkten heraus.

Einen Dämpfer setzte es für die Miami Heat, den Leader der Eastern Conference, ab. Das Team aus Florida verlor zuhause gegen die New York Knicks mit 103:111. Miami konnte die Spitzenposition zwar vorläufig halten, die Philadelphia 76ers und die Milwaukee Bucks können nun aber gleichziehen, da sie ein Spiel weniger absolviert haben.