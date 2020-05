Die NBA-Saison ruht seit dem 11. März. Nun soll es bald weitergehen. Und zwar in Disney World in Orlando.

Disney und die NBA Bild 1 / 5 Legende: Die Zusammenarbeit zwischen Disney und der NBA wäre nicht neu. 2019 wurde in Orlando die «NBA Experience» eröffnet. imago images Bild 2 / 5 Legende: Als Teil davon wird gezeigt, wie gross die «Pranken» von Lillard, Curry und Co. sind. imago images Bild 3 / 5 Legende: Darf natürlich auch nicht fehlen: eine gehörige Portion Merchandise. imago images Bild 4 / 5 Legende: Mickey Mouse wohnt einem Spiel zwischen den Cavaliers und den Clippers bei. Getty Images Bild 5 / 5 Legende: Milwaukees Thon Makers setzt seinerseits auf Schuhe, die vom König der Löwen inspiriert sind. Getty Images

Die Pläne zur Saison-Fortsetzung in der NBA nehmen konkretere Formen an. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll die restliche Saison in Disney World ausgetragen werden. Der Freizeitpark in Orlando würde sich damit gegen die ebenfalls als Austragungsort gehandelten Locations in Las Vegas und Houston durchsetzen.

Wie machen es Doncic und Co.?

Nach Informationen von ESPN soll der Re-Start noch «vor Ende Juli» erfolgen. Dies soll in den nächsten 3 Wochen verkündet werden. Deshalb erhielten auch alle Teams bis zum 1. Juni Anweisungen, wie mit den aus den USA abgereisten Spielern zu verfahren ist.

Viele ausländische Profis wie Mavs-Star Luca Doncic waren während der Corona-Pause in ihr Heimatland gereist und können derzeit aufgrund der geltenden Einreisebestimmungen nicht in die USA zurückkehren.

Disney World soll bei den NBA-Verantwortlichen in der Favoritenrolle sein, weil das Gelände des Freizeitparks mit seiner gesamten Infrastruktur, den Hotels und den möglichen Dienstleistungen die «attraktivste» aller Locations sei.