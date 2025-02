In der NBA beziehen sowohl Clint Capela mit Atlanta wie auch Kyshawn George mit Washington weitere Niederlagen.

Ein episches Hin und Her – letztlich eine Pleite für die Hawks

Legende: Dunk von Onyeka Okongwu Doch am Ende hingen die Trauben für die Hawks gegen die Pistons zu hoch. Keystone/ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT

Das 143:148 vor eigenem Anhang gegen die Detroit Pistons bedeutete die bereits 3. Pleite de suite für die Hawks. In der ausgeglichenen und munteren Partie wechselte die Führung volle 24 Mal ab. Atlanta zog schliesslich aber in der 57. Saison-Partie zum 31. Mal den Kürzeren. Auf der Gegenseite bauten die formstarken Gäste ihr Hoch auf 6 Siege aus.

Der Schweizer Clint Capela im Atlanta-Dress steuerte 8 Punkte und 7 Rebounds bei.

Keine magische Nacht bei den Magic

Sein welscher Kollege in der NBA, der Forward Kyshawn George, kam in Orlando auf 9 Punkte und 2 Rebounds. In der Endabrechnung ergaben diese Werte für seine Washington Wizards ein diskussionsloses 90:110. Die neuste unerfreuliche Serie des Liga-Schlusslichts umfasst somit bereits wieder 6 Niederlagen.

NBA in der Übersicht