Der Impf-Zwist in der amerikanischen Basketball-Liga NBA geht weiter. Der suspendierte Brooklyn-Star Kyrie Irving hat sich am Donnerstag erstmals per Videobotschaft gemeldet und sich erklärt.

«Ich muss mich wohlfühlen. Ich bin mir wegen der Impfung aber noch unsicher», so der 29-Jährige. Er wurde am Dienstag von seinem Team vom Spiel- und Trainingsbetrieb ausgeschlossen, weil er sich der Corona-Impfung verweigert. «Wenn ich dafür verurteilt werde, dass ich mehr Fragen stelle, wenn es um meine Gesundheit geht, dann ist das so. Ich muss mit den Konsequenzen leben.»

Die strengen Corona-Protokolle in New York verbieten nicht geimpften Personen das Betreten von Sporthallen in der Stadt. So kann Irving die Heimspiele der Nets nicht bestreiten. Der Point Guard droht pro verpasste Partie 381'000 Dollar zu verlieren. Titelfavorit Brooklyn startet am 19. Oktober bei den Milwaukee Bucks in die neue Saison.