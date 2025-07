Nach der Enttäuschung in Phoenix strebt «KD» mit den Rockets seinen 3. NBA-Ring an.

Blockbuster Trade: Durant greift in Houston noch einmal an

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wendet Phoenix den Rücken zu Kevin Durant. Jeremy Chen/Getty Images

Die Gerüchte um einen Wechsel Kevin Durants machten in der NBA schon länger die Runde. Nun ist sein Abgang bei den Phoenix Suns Tatsache. Neue Franchise des 36-Jährigen wird nicht etwa Minnesota, Miami oder San Antonio, wo Durant gehandelt worden war, sondern Houston.

In den Trade sind ganze sieben Teams involviert, das ist NBA-Rekord. Die Rockets geben für den 14-fachen unter anderem Jalen Green und Dillon Brooks an die Suns ab. Mit dem 4-fachen Olympiagoldmedaillengewinner Durant dürften Houstons Titel-Chancen steigen.

Passend zum Thema Wechsel innerhalb der NBA Capela zurück in Houston

Was hat Durant noch im Tank?

Durant gehört in der Geschichte der NBA zu den besten Spielern, in der ewigen Punkte-Liste ist er die Nummer 8. Seine beiden Titel gewann Durant 2017 und 2018 an der Seite von Stephen Curry mit den Golden State Warriors. Trotzdem gibt es auch Fragezeichen um den Forward: