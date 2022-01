NBA: Capela zurück in der Startformation

Die Atlanta Hawks haben eine Siegesserie gestartet. Beim 113:91 auswärts gegen die Charlotte Hornets feierte das Team aus dem US-Bundesstaat Georgia den 4. Sieg in Folge. Zuvor hatte es 5 Partien in Folge verloren. Spätestens Mitte des 3. Viertels, als Trae Young mit einem erfolgreichen Dreipunktewurf auf 75:53 erhöhte, war die Partie so gut wie entschieden. Der Genfer Clint Capela kehrte nach zweiwöchiger Knöchelverletzung in die Startformation der Hawks zurück und verbuchte in knapp 26 Minuten Spielzeit 7 Punkte und 8 Rebounds.

NHL: Schweizer verlieren

Für die in der Nacht auf Montag im Einsatz stehenden Schweizer NHL-Spieler setzte es Niederlagen ab. Die New Jersey Devils mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler verloren gegen die Los Angeles Kings 2:3. Dean Kukan kehrte bei den Columbus Blue Jackets wieder in die Mannschaft zurück, unterlag mit ihnen aber den Ottawa Senators 1:2.