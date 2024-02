Grosse Ehre für NBA-Legende Shaquille O’Neal: Mit seiner Nummer 32 haben die Magic erstmals in ihrer 35-jährigen Geschichte ein Trikot unters Hallendach gezogen.

Legende: Ein Moment für die Ewigkeit Shaquille O'Neals Nummer 32 wird unters Hallendach gezogen. Keystone/AP Photo/Kevin Kolczynski

Es war eigentlich ein Abend so gar nicht nach dem Gusto der Orlando Magic. Die Franchise aus Florida bezog gegen Oklahoma eine 113:127-Heimniederlage. Für das zweitbeste Team der Western Conference buchten Jalen Williams und Shai Gilgeous-Alexander zusammen 65 Punkte.

Gleichwohl bot die Partie hinterher einen Gänsehautmoment. Erstmals vergaben die Gastgeber eine Rückennummer nicht mehr: die von Shaquille O'Neal.

Aller guten Dinge sind drei

Mit der 32 zogen die Magic bei der Premiere in ihrer 35-jährigen Historie ein Trikot unters Hallendach und würdigten den Center, der in den frühen 1990er-Jahren seine NBA-Karriere in Orlando lancierte. Auch wenn er nach 4 Saisons zu den LA Lakers wechselte, gilt O'Neal als Magic-Legende.

Der heute 51-Jährige war Orlandos erster Nummer-1-Draft-Pick, erster Rookie des Jahres und erster All-Star. Er führte die Magic 1995 in den Playoff-Final. O'Neal ist der dritte NBA-Akteur, dessen Nummer bei 3 Klubs (nach LA & Miami) nicht mehr vergeben wird.