Bild 8 / 9

Legende: Milwaukee: Nicht nur Giannis Der zweifache MVP Giannis Antetokounmpo (rechts) trat nicht ganz so dominant auf wie in den letzten beiden Jahren, auch wegen mehrerer kleinen Verletzungen. Oft sprang Khris Middleton in die Bresche. Der 29-Jährige spielt seine wohl bislang beste Saison. Reuters