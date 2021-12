Der Akteur der Golden State Warriors hat in der Nacht auf Mittwoch eine neue imposante Bestmarke aufgestellt.

Stephen Curry hat in der NBA Historisches geschafft. Der Superstar der Golden State Warriors verbesserte beim 105:96-Sieg bei den New York Knicks den Rekord an Drei-Punkte-Würfen auf 2977.

Curry übertraf die zehn Jahre gültige Bestmarke von Ray Allen, der es auf 2973 Dreier gebracht hatte. Allen, der seine Karriere vor gut sieben Jahren bei den Miami Heat beendet hatte, benötigte für den Rekord 1300 Spiele. Curry schaffte es in lediglich 789 Partien, ihn zu übertrumpfen.

«Es ist verrückt, ich bin mit der Liga aufgewachsen, habe meinem Vater beim Spielen zugesehen und davon geträumt, auf diesem Level zu spielen», sagte ein emotionaler Curry nach der Partie und führte aus: «Und jetzt den Rekord im Madison Square Garden vor Ray Allen und Reggie Miller aufzustellen, das ist etwas Besonderes. Ich hatte in dieser Arena heute grossartige Unterstützung.»