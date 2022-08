Der US-amerikanische Basketballer unterschreibt in Los Angeles ein neues Arbeitspapier und kassiert eine Rekordsumme.

Legende: Stösst finanziell in neue Sphären vor Basketball-Superstar LeBron James. Patrick Smith/Getty Images

97'100'000 US-Dollar – so viel stehen LeBron James in den nächsten zwei Jahren zu. Voraussetzung dafür ist, dass der Basketballer der Los Angeles Lakers auch tatsächlich seinen neuen und vorzeitig verlängerten Vertrag an der Westküste erfüllt.

Rekordjagd mit Bedingungen

Wie James' Berater Rich Paul jüngst bestätigte, besitzt der 37-Jährige beim Arbeitspapier bis zur Ende Saison 2024/25 nämlich die Möglichkeit, bereits ein Jahr früher auszusteigen. Bleibt der vierfache NBA-Champion der Liga hingegen noch drei weitere Spielzeiten erhalten, avanciert er mit einem eingeheimsten Gehalt von insgesamt 532 Millionen US-Dollar zum bestbezahlten Spieler in der NBA-Geschichte.

Und auch noch ein anderer Rekord liegt für den 2,06-Meter-Mann in Reichweite, sofern er in Zukunft verletzungsfrei bleibt: Jener von Kareem Abdul-Jabbar, der mit 38'387 Punkte die Bestmarke als Spieler in der Liga-Historie hält. Derzeit steht James bei 37'062 Punkten.