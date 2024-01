Legende: Trumpfte gegen die Pistons gross auf Victor Wembanyama (r.). Keystone/Carlos Osorio

NBA: Nur Westbrook schneller als Wembanyama

Victor Wembanyama gelang beim 130:108-Sieg der San Antonio Spurs gegen die Detroit Pistons zum ersten Mal in seiner Karriere ein Triple-Double mit zweistelligen Werten in den wichtigsten Statistik-Kategorien. Für seine 16 Punkte, 12 Rebounds und 10 Assists brauchte der 20-jährige Nummer-1-Draft in seinem 32. NBA-Match lediglich 21 Minuten. Nur Russell Westbrook war in der Geschichte der Liga noch schneller. 2014 brauchte er bloss 20 Minuten. Für die Pistons, die diese Saison mit einer 28 Spiele umfassenden Niederlagenserie für einen Negativrekord gesorgt hatten, war es die 35. Niederlage im 38. Spiel.

00:24 Video Wembanyama: «Solche Statements will ich abgeben» (engl.) Aus Sport-Clip vom 11.01.2024. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

NBA: Capela schaut zu

Clint Capela fehlte beim 139:132-Sieg nach Verlängerung der Atlanta Hawks gegen die Philadelphia 76ers aufgrund von Schmerzen in der rechten Achillessehne. Für die Hawks, die nach 36 Spielen knapp ausserhalb der Playoff-Ränge liegen, war es das erste von fünf Heimspielen in Folge.