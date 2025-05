Legende: Fand den Weg zum Korb Donovan Mitchell. key/AP Photo/Michael Conroy

NBA: Cavaliers wenden 0:3 ab

Nach zwei Heimniederlagen in Folge haben sich die Cleveland Cavaliers in der NBA-Viertelfinalserie gegen die Indiana Pacers gefangen. Donovan Mitchell führte das beste Team der Qualifikation im Osten mit 43 Punkten zu einem 126:104-Auswärtssieg. Die «Cavs» führten die Vorentscheidung im 2. Viertel (34:13) herbei. Im Westen gerieten die Oklahoma City Thunder gegen die Denver Nuggets wieder mit 1:2 in Rücklage. Nach dem Kantersieg am Mittwoch verlor der Qualifikationssieger Spiel 3 mit 104:113 n.V. Zwei magere Pünktchen warfen die Thunder in der fünfminütigen Overtime.

Resultate